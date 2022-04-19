Hilton сделал пятизвёздочный отель для автомобилей

В Великобритании открылся необычный отель сети Hilton Group, постояльцами которого могут стать только автомобили. Состоятельные владельцы эксклюзивных машин могут оставить свои транспортные средства на хранение на время своего отсутствия. По желанию хозяев автомобилей специалисты проведут техническое обслуживание машин, их ремонт или реставрацию, а если потребуется - подготовят автомобили к участию в гонках. Естественно, всё это обойдётся в кругленькую сумму, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необычная гостиница Hilton Car Storage открылась в Великобритании - в городе Бишопс-Стортфорд в графстве Хартфордшир расположено трёхэтажное строение площадью семь тысяч квадратных метров, где можно разместить на временное хранение автомобиль.

Заявлено, что безопасность обеспечивают круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Для сохранности машин предусмотрена специальная климатическая система, поддерживающая оптимальную температуру и уровень влажности в помещениях.

Для дополнительной защиты по желанию владельца автомобиль может быть укрыт специальным чехлом. Забрать машину для хранения могут из удобного клиенту места, а по окончании "проживания" в гостинице автомобиль также доставят куда пожелает владелец.

На время хранения можно заказать регламентное техническое обслуживание, реставрацию для классических автомобилей или подготовку к участию в гоночных состязаниях для спортивных машин. При необходимости специалисты Hilton & Moss Restoration доставят автомобиль в любую точку мира, куда пожелает клиент, а также обеспечат обслуживание машины во время гоночных заездов.