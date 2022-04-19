Создана железнодорожная строительная машина с гуманоидным роботом

Японская компания JR West создала гибрид строительной машины и гуманоидного робота, который повторяет движения тела и рук оператора, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Машина двигается по рельсам. Ее уже начали тестировать. Продажи планируют открыть весной 2024 года. Считается, что робот позволит исключить риск несчастных случаев при работе на большой высоте и с электричеством.

Согласно информации, разрабатываемое многофункциональное тяжелое оборудование обеспечивает интуитивно понятное управление посредством интерактивного действия. Операторы смогут легко обучиться этому. Робот позволяет захватывать различные элементы независимо от формы.