Китайские соцсети начнут незаконно отображать местоположение пользователей

Китайские соцсети начинают отображать местоположение пользователей, основываясь на их IP-адресах. Это касается и платформ от Zhihu и ByteDance, создателя TikTok. Данный шаг не предусмотрен законом и связан с тем, что платформы пытаются соблюдать становящиеся все строже правила в отношении интернет-контента, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Отмечается, что пользователи не смогут отключить эту функцию, то есть соцсети будут раскрывать их местоположение, даже если они этого не хотят.

Платформы заявили, что эта мера предназначена для того, чтобы "помешать пользователям выдавать себя за местных жителей и распространять слухи". Zhihu, популярный китайский сайт вопросов и ответов, сообщил, что местоположение пользователей будет отображаться рядом с каждым сообщением.