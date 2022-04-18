Все модели линейки iPhone 11 снимут с производства

После выхода iPhone 14 Apple прекратит выпуск iPhone 11, сообщает портал iDropNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания рассчитывает, что новый iPhone SE 2022 года заменит своего предшественника,что позволит Apple прекратить производство iPhone 11 осенью этого года. Однако, по данным портала, спрос на iPhone 11 резко вырос после анонса iPhone SE.

В прошлом году после выхода iPhone 13 Apple прекратила выпуск iPhone 12 Pro и iPhone XR, а в 2020 году компания перестала производить iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.