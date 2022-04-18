Китай пригласил иностранцев на свою орбитальную станцию

Министерство иностранных дел (МИД) Китая пригласило зарубежных космонавтов присоединиться к проектам на собственной орбитальной станции Tiangong, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, китайские власти приглашают космонавтов из других стран присоединиться к проектам на станции Tiangong, которая к концу 2022 года должна начать работу в штатном режиме.

"Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами. <...> Китайская орбитальная станция приглашает иностранных космонавтов, чтобы вместе с тайконавтами Китая заниматься исследованием космического пространства", - сказал официальный представитель МИД КНР.

Развертывание китайской модульной орбитальной станции Tiangong началось в 2021 году с запуска базового модуля Tianhe. Конструктивно станция, которая должна также получить модули Wentian и Mengtian, напоминает уменьшенный советско-российский "Мир". Tiangong смогут посещать до трех тайконавтов. Ожидаемый срок службы космической станции, которая станет третьей в мире многомодульной орбитальной, - десять лет с возможностью продления еще на пять.