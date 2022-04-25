Новый американский проект будет ловить сигналы инопланетян круглосуточно
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Исследователи SETI теперь могут сканировать все данные из очень большого массива информации на наличие любых возможных сигналов от инопланетных цивилизаций в режиме нон-стоп - 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Новое партнерство для поиска внеземного разума COSMIC SETI также позволяет Очень Большой Антенной Решетке Very Large Array, носящей имя американского основоположника радиоастрономии Карла Гуте Янского, впервые в своей истории участвовать в поисках внеземного разума (SETI). Об этом сообщает издание Universe Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Расположенная в пустыне в Нью-Мексико массив VLA - крупнейшая в мире группа радиотелескопов, способная работать в микроволновом диапазоне. Она была показана в знаменитом фильме 1997 года "Контакт", снятом по оригинальному роману Карла Сагана, где доктор Элеонора Эрроуэй, которую играет Джоди Фостер, и ее коллеги получили первое внеземное послание. В реальной жизни VLA никогда не была частью проекта SETI, однако скоро это изменится.

"Это фантастика, что мы преодолели проблемы создания прототипов, тестирования, закупок и установки, - все это было выполнено как во время глобальной пандемии, так и во время нехватки полупроводников. И мы рады возможности перейти к следующей задаче по обработке многих терабайт в секунду данных, к которым у нас теперь есть доступ", - сообщил Джек Хикиш, руководитель отдела цифровых инструментов COSMIC SETI, в пресс-релизе Института SETI.

За последние недели новый проект сделал большой шаг вперед, установив волоконно-оптические усилители и сплиттеры на антенны VLA, которые предоставляют COSMIC доступ к потокам данных со всего комплекса. Как только цифровой сервер будет подключен к сети, COSMIC получит доступ ко всем данным, предоставляемым 27 радиоантеннами VLA. В результате COSMIC SETI, которая, как ожидается, начнет действовать к началу 2023 года, сможет исследовать около 40 млн звезд Млечного Пути на предмет возможных признаков разумной жизни.