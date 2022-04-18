Корейцы создали ультразвуковую беспроводную зарядку для имплантов в теле

Корейские инженеры создали ультразвуковую зарядку для имплантов в теле человека. Статья об этом опубликована в Energy & Environmental Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многим пожилым или больным людям могут помочь искусственные импланты, например, кардиостимуляторы и дефибрилляторы. В данный момент зачастую они питаются от батареи, для замены которой может потребоваться дополнительная операция.

Сокжин Юн из Корейского института науки и технологий и его коллеги разработали технологию беспроводной зарядки для устройств внутри тела или под водой. Для этого не подходят радиоволны, поскольку они не проходят сквозь воду и плохо проникают сквозь тело, а индукционные зарядки не годятся из-за малого радиуса действия.

Поэтому инженеры предложили передавать энергию с помощью ультразвукового излучателя, похожего на аппарат УЗИ, а принимать ее с помощью трибоэлектрического генератора, который вырабатывает ток под действием трения. У этого метода большие потери, и эффективность не превышает 4 процента, но к большим расходам это не приведет, поскольку речь идет о миниатюрных устройствах. Ученые смогли передавать 8 милливатт на 6 сантиметров, что достаточно для работы 200 светодиодов или Bluetooth-связи.

Разработчики надеются, что их устройство поможет создать более удобные и доступные импланты.