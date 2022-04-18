В Whatsapp появится новая полезная функция

Мессенджер WhatsApp добавит новую функцию, повышающую приватность пользователей. Как стало известно порталу WABetaInfo, сервис разрешит пользователям скрывать время своего последнего посещения мессенджера от отдельных юзеров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время пользователю WhatsApp доступны несколько опций при выборе того, кто может видеть, когда он в последний раз заходил в мессенджер. Юзер может сделать этот статус видимым для всех пользователей или только для своих контактов, а также скрыть его от всех.

Обновление функции позволит прятать дату своего последнего визита в WhatsApp от отдельных пользователей из списка своих контактов. Соответствующая опция появится в разделе "конфиденциальность" в настройках мессенджера и будет называться "Мои контакты, кроме". Как отмечает издание, таким же образом юзеры смогут скрывать от отдельных людей и другие личные данные: фото профиля и сведения.

Если пользователь решит скрыть статус своего последнего визита от определенных контактов, он также не сможет видеть дату их последнего посещения WhatsApp. При этом пользователи будут видеть фото профиля и сведения даже тех собеседников, от которых они предпочли скрыть аналогичную информацию о себе.

Уточняется, что пока функция доступна для отдельных пользователей бета-версии WhatsApp. Возможная дата появления ее в официальном обновлении мессенджера не называется.