Сотрудников китайского завода Tesla заставили ночевать на работе

Сотрудники завода Tesla в Шанхае будут ночевать прямо на рабочих местах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководство предприятия приняло такое решение в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой в Китае. Из-за наложенных антиковидных мер в Шанхае с недавних пор нельзя свободно перемещаться по городу.

Положение сотрудников усугубляется тем, что прямо сейчас на предприятии нет оборудованных для проживания людей мест. Однако руководство завода в спешном порядке устанавливает там душевые кабины, зоны питания, развлекательные комнаты и спальные места. Помимо прочего сотрудникам пообещали ежедневное бесплатное тестирование на COVID-19, трехразовое питание и финансовую компенсацию в размере 400 юаней в сутки.

Планируется, что нестандартный режим работы на заводе Tesla продлится как минимум до 1 мая.