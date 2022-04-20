Названа дата окончания поддержки популярной версии Microsoft Office

Microsoft назвала дату окончания поддержки пакета программ Microsoft Office 2013. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании сообщили клиентам, что поддержка пакета популярных офисных программ будет прекращена 11 апреля 2023 года. "После пяти лет основной поддержки и пяти лет расширенной Office 2013 достигнет окончания расширенной поддержки", - объяснили представители Microsoft. После указанной даты компания прекратит выпуск обновлений и патчей.

"Microsoft не будет предоставлять никаких новых обновлений безопасности, а дальнейшее использование Office 2013 после апреля 2023 года потенциально может нанести вред", - отметили в корпорации. В этой связи в компании предложили пользователям задуматься о переходе на актуальную версию Office.

По словам журналистов, в настоящий момент американская компания предлагает оформить подписку на сервис Microsoft 365, в который входят Word, Excel и другие офисные приложения. Также можно приобрести пакет программ Office 2021, однако приложения будут доступны только на одном устройстве.

Первая версия офисного пакета Microsoft Office 2013 была представлена в январе 2013 года. Пользователи Microsoft Office 2010 имели возможность получить обновление бесплатно.