Названа дата окончания поддержки популярной версии Microsoft Office
Depozit faizini öncədən al!

Microsoft назвала дату окончания поддержки пакета программ Microsoft Office 2013. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В компании сообщили клиентам, что поддержка пакета популярных офисных программ будет прекращена 11 апреля 2023 года. "После пяти лет основной поддержки и пяти лет расширенной Office 2013 достигнет окончания расширенной поддержки", - объяснили представители Microsoft. После указанной даты компания прекратит выпуск обновлений и патчей.

"Microsoft не будет предоставлять никаких новых обновлений безопасности, а дальнейшее использование Office 2013 после апреля 2023 года потенциально может нанести вред", - отметили в корпорации. В этой связи в компании предложили пользователям задуматься о переходе на актуальную версию Office.

По словам журналистов, в настоящий момент американская компания предлагает оформить подписку на сервис Microsoft 365, в который входят Word, Excel и другие офисные приложения. Также можно приобрести пакет программ Office 2021, однако приложения будут доступны только на одном устройстве.

Первая версия офисного пакета Microsoft Office 2013 была представлена в январе 2013 года. Пользователи Microsoft Office 2010 имели возможность получить обновление бесплатно.