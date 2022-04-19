Загадочная спираль в небе над Гавайями оказалась ракетой Илона Маска

Таинственный светящийся "водоворот" в ночном небе над Гавайями, наблюдавшийся 17 апреля 2022 года, оказался падающей верхней ступенью ракеты компании SpaceX Илона Маска. Японский телескоп Subaru, установленный на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа, заснял впечатляющее видео этого необычного явления спустя несколько часов после того, как ракета Falcon 9, стартовавшая с калифорнийского космодрома, успешно вывела на орбиту спутник-шпион, пишет издание Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запуск осуществлялся в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO), при этом на ракету Falcon 9, стартовавшую с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, был установлен аппарат NROL-85, предназначение которого было строго засекречено. Тем не менее появившееся в интернете видео "продемонстрировало характерную спираль, порождаемую сбросом топлива после спуска верхней ступени Falcon 9, которая была сведена с орбиты над Тихим океаном сразу после окончания своей работы", - пояснил нидерландский спутниковый трекер Марко Лангбрук, увлекающийся отслеживанием запусков компании SpaceX.

Первая ступень Falcon 9 подлежит переработке и вторичному использованию, эта конструкция на автопилоте вернулась и совершила успешную посадку. А вот разгонный блок, который повторно пока нельзя использовать, просто сгорел во время своего возвращения в атмосферу, как и было запланировано.