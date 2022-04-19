Стали известны участники международного стартап-саммита Take Off Baku, который пройдет в рамках «TEKNOFEST Азербайджан»

Право на участие в Take Off Baku завоевали 50 стартапов из 8 стран, в том числе из Азербайджана.

Сообщаем, что в рамках подготовки к Аэрокосмическому и технологическому фестивалю "TEKNOFEST Азербайджан", который впервые пройдет в Баку 26-29 мая этого года при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерства промышленности и технологий Турецкой Республики, утверждены участники международного стартап-саммита Take Off Baku.

По условиям конкурса жюри определило 50 сильнейших стартапов среди команд с MVP (товар, приобретаемый покупателями, который может быть улучшен на основе отзывов покупателей), готовыми продуктами и наличием продаж.

Отметим, что всего для участия в международном мероприятии зарегистрировались 287 стартапов из 32 стран, 101 из которых являются представителями Азербайджана.

Стартапы-участники выступят на Take Off Baku перед инвесторами, представляя 11 направлений деятельности: 9 в образовании, 5 в финансах, 2 в здравоохранении, 7 в "Умном городе", 2 в транспорте и логистике, 2 в инфраструктуре и безопасности, 3 в развлечениях, 8 в социальной сфере, 1 в Media & Ads и 11 по другим направлениям.

80% от общего объема представленных проектов составляет программное обеспечение, а 20% - аппаратное.

Перед официальным открытием международные менторы проведут 11 мастер-классов для 50 стартапов-участников на следующие тематики: "Выбор правильного сегмента рынка", "Решения, ориентированные на клиента", "Питчинг", "Инновации и эффективность", и "Функциональная компетентность стартап-команды".

Стоит отметить, что саммит предоставит возможность стартапам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B, встретиться с инвесторами, принять участие в выставках и панельных дискуссиях.

Церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения, состоится 28 мая.

Для дополнительной информации:

+ 994 012 310 14 00 /+ 994 050 251 40 28

info@takeoffbaku.com

www.takeoffbaku.com

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.