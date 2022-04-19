В Сети появились фото новой Lada Vesta

Очевидцы сфотографировали обновленный седан Lada Vesta в одной из самых простых комплектаций. Снимки появились в сообществе Avtograd news "ВКонтакте", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Седан Vesta на снимках оборудован штампованными колесами вместо легкосплавных и лишен светодиодных противотуманных фар, а также большого вертикального планшета, фотографии которого ранее попадали в Сеть.

Первая серийная Vesta "нового поколения" (NG, new generation) сошла с конвейера в феврале этого года. Дизайн рестайлинговой Vesta отличается обновленными бамперами и решеткой радиатора, полностью светодиодной оптикой и увеличенным логотипом Lada, а также новыми 16- и 17-дюймовыми дисками. На презентации Lada в Ижевске "АвтоВАЗ" показывал только экстерьер автомобиля.