Похоже, смартфоны линейки iPhone 14 получат существенное обновление чуть ли не всех камер. Если про 48-мегапиксельные главные датчики мы уже не раз слышали, то теперь появилась информация о фронтальной камере, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Согласно данным известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), все модели iPhone 14 получат новую фронтальную камеру. Изменится ли датчик, неизвестно, но аналитик сообщает о наличии автофокуса и о диафрагме F/1.9.

То есть новые iPhone смогут делать портреты на фронтальную камеру с большей глубиной резкости, а автофокус будет играть важную роль в том числе в приложениях для видеозвонков. Кроме того, фронтальная камера новых смартфонов должна обеспечивать более качественную картинку при недостаточном освещении.