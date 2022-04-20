Индия испытала авиационную версию крылатой ракеты BrahMos
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Индия во вторник успешно провела испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны,  передает Day.Az.

BrahMos была успешно запущена с истребителя Су-30МКИ. Запуск осуществили на восточном побережье страны.

Сообщается, что ракета смогла с большой точностью поразить цель. Ею выступил списанный корабль ВМС.

Индия приступила к созданию авиационной версии BrahMos в 2016 году, которой планировалось вооружить свыше 40 истребителей Су-30МКИ.