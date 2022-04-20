Индия испытала авиационную версию крылатой ракеты BrahMos

Индия во вторник успешно провела испытания авиационной версии сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны страны, передает Day.Az.

BrahMos была успешно запущена с истребителя Су-30МКИ. Запуск осуществили на восточном побережье страны.

Сообщается, что ракета смогла с большой точностью поразить цель. Ею выступил списанный корабль ВМС.

Индия приступила к созданию авиационной версии BrahMos в 2016 году, которой планировалось вооружить свыше 40 истребителей Су-30МКИ.