В Android появится популярная у владельцев iPhone функция

В мобильной операционной системе (ОС) Android появится функция, которая похожа на популярную у владельцев смартфонов iPhone. Как сообщает XDA Developers, речь идет об аналоге AirDrop для передачи файлов людям поблизости, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У владельцев смартфонов на Android функция будет называться Nearby Share. С ней пользователей мобильных гаджетов и устройств на Chrome OS смогут быстро обмениваться файлами. Возможность реализована через соединения Bluetooth и Wi-Fi.

Таким образом можно будет отправить фотографии, видео и другие типы файлов на короткие расстояния. Пока для передачи данных требуется получить разрешение от устройства-получателя, но в будущих обновлениях разработчики собираются сделать это требование отключаемым.

Получение одобрения объяснили требованиями безопасности, ведь злоумышленник смог бы передавать вредоносные файлы. Передача файлов без подтверждения будет возможна только при определенных условиях. Например, если устройства используют один Google-аккаунт.