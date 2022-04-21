Audi запустил в производство свой первый минивэн

Автомобильный концерн Audi представил третий концепт серии Sphere - минивэн urbansphere (по аналогии с quattro название пишется с маленькой буквы). Он стал самым большим шоу-каром за всю историю марки. В длину однообъемник достигает 5,5 метра, передает Day.Az со ссылкой на novostiua.net.

Audi базируется на платформе PPE с многорычажными алюминиевыми подвесками спереди и сзади. Он оснащен пневмостойками, двумя электромоторами, полным приводом и батареями емкостью 120 кВт⋅ч. Дальность хода - до 750 км по циклу WLTP. Однообъемник поддерживает зарядку мощностью 270 кВт, что позволяет за 10 минут получить 300 км пробега.

Автомобиль оснащен автопилотом четвертого уровня, поэтому в случае необходимости может передвигаться самостоятельно. В таком режиме педали и руль прячутся внутрь передней панели и отключается проекция приборной панели на деревянные поверхности под лобовым стеклом.