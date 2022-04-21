В популярных ноутбуках обнаружили опасные уязвимости

Специалист ИБ-компании ESET Мартин Смолар рассказал о трех уязвимостях, которые присутствуют в прошивках популярных моделей ноутбуков Lenovo. Об этом сообщает издание TechRadar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперт указал, что проблемы в защите системы обнаружены в сотнях моделей компьютеров компании. Описанные уязвимости имеют идентификаторы CVE-2021-3970, CVE-2021-3971 и CVE-3972.

Первые две уязвимости позволяют отключить защиту флеш-памяти SPI и функцию безопасной загрузки UEFI соответственно. С помощью третьей хакеры могут удаленно запустить вредоносный код и взломать систему.

Запуск опасного ПО становится возможен в процессе загрузки компьютера, то есть еще до передачи управления операционной системе. "Это означает, что они могут обойти почти все меры безопасности", - добавил Смолар.