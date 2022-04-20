«TEKNOFEST Azerbajian» - фестиваль, который нельзя пропустить

26-29 мая в Азербайджане впервые состоится одно из самых значимых мероприятий в сфере инновационных технологий - фестиваль "TEKNOFEST Azerbaijan", передает Day.Az.

Что даст Азербайджану проведение TEKNOFEST

Основной целью данного масштабного мероприятия является популяризация среди молодежи таких сфер, как инновационные технологии, авиация, цифровая экономика; выявление талантливой молодежи посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление новшеств в сфере технологий широкой публике.

Другими словами, данный фестиваль даст старт для более широкого участия молодежи в новаторских разработках и интенсивному развитию сферы инноваций в нашей стране.

Также он, несомненно, станет площадкой для сотни стартапов и молодых предпринимателей, которые получат возможность презентовать свои идеи не только на всю страну, но и на все мировое инновационное сообщество. А старшеклассникам, которые будут принимать участие в конкурсах, он поможет определиться с профориентацией, развить интерес к науке и исследованиям.

Организаторами фестиваля являются Фонд технологической команды Турции (Фонд T3), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики. В рамках фестиваля "TEKNOFEST Azerbaijan" предполагается проведение технологических конкурсов по 8 категориям, хакатона Smart Karabakh, стартап-саммита Take Off Baku и чемпионата Европы по Rocket League.

Впервые именно в рамках данного фестиваля в соревнованиях одновременно сойдется такое огромное количество школьников, студентов, стартаповцев и индивидуальных предпринимателей. Отметим, что около 1000 команд успешно прошли регистрацию для участия в данных соревнованиях.

В рамках мероприятия "TEKNOFEST Azerbaijan" со стороны проекта "STEAM Azərbaycan" при поддержке Министерства образования и Института образования будет организован конкурс "Baku Skills". Целью конкурса является усовершенствование навыков использования печатных технологий 3D у участников.

Азербайджан открывает молодежи окно в мир технологий

С открытием в стране различных ИТ-проектов и стартап-лабораторий для учеников и студентов, резко выросло число молодых людей, заинтересованных в данной сфере. Однако ни для кого не секрет, что на сегодняшний день наша страна не обладает необходимым количеством человеческих ресурсов, способных стать наставниками для молодых людей с высоким потенциалом, чтобы помочь вывести их идеи на международный уровень.

В этой связи в проведении TEKNOFEST возникла острая необходимость, ведь фестиваль привлечет в страну тех самых менторов и экспертов, способных дать необходимые знания и навыки, а также оказать поддержку в выведении нашей страны на международный уровень.

Конкуренция - стимул развития

Как известно, здоровая конкуренция в любой сфере стимулирует производителей к развитию и улучшению качества производимой продукции, и сфера инноваций не является исключением.

В связи с этим еще одним преимуществом проведения TEKNOFEST станет и то, что молодые инженеры и предприниматели смогут ознакомиться с идеями своих сверстников из других регионов, провести обмен мнениями, найти себе единомышленников, а также суметь сравнить и впоследствии усовершенствовать свои проекты.

TEKNOFEST - площадка для поиска инвестиций

Многие азербайджанские студенты и стартаповцы, зачастую обладающие интересными идеями, так и не могут их реализовать по причине отсутствия необходимого капитала. Их проектам обязательно нужна поддержка, как техническая, так и финансовая.

В Азербайджане уже существуют программы для поддержки талантливой инновационной молодежи; одной из таких является Sabah.lab, предоставляющая такие возможности, как практические навыки, встречи с инвесторами, поддержка иностранных и местных наставников, возможности для первоначального инвестирования и бесплатный коворкинг. Однако подобных программ очень мало, и фестиваль TEKNOFEST станет отличной возможностью побороться за инвесторов и найти коммерческих партнеров.

По опыту Турции однозначно понятно, что стартапы, представленные на TEKNOFEST, имеют все шансы выхода на мировой уровень.

Чтобы эти проекты были эффективными, необходима работа в команде, финансовая поддержка, маркетинг, наставничество, ИТ-поддержка - все то, что предоставляет площадка фестиваля.

От мало до велика - TEKNOFEST охватит всех

Помимо технологических конкурсов и мероприятий, в рамках фестиваля, на территории Приморского национального парка также намечено проведение грандиозных шоу. Как обещают организаторы, "TEKNOFEST Azerbaijan" подарит каждому посетителю незабываемые впечатления и праздничное настроение. Были учтены потребности даже самых маленьких посетителей, для которых будет организована детская развлекательная зона на тематику космоса, где детишки смогут совершить виртуальное путешествие на ракете на Луну и Марс. В течение дня их будут развлекать любимые персонажи сказок и мультфильмов.

Одним из интереснейших развлечений станет аттракцион под названием аэротруба Wind Tunnel. Все мы хоть раз в жизни мечтали самостоятельно полетать. Аэротруба подарит нам эту возможность. Кроме этого, в зоне развлечений будут размещены всемирно известный робот Kuka Arm Robocaster, а также симулятор, позволяющий совершать полеты под углом в 720 градусов. А известный британский изобретатель Ричард Браунинг, которого называют "железным человеком" за то, что он пролетел над Ла-Маншем в реактивном костюме, продемонстрирует всем невероятные трюки.

Также впервые в Баку пройдет флайборд-шоу на воде, которое представит известный испанский флайбордист Линдси МакКуин, который ранее успешно участвовал в чемпионатах мира по флайборду в Катаре и Дубае.

Помимо наземных развлечений, в рамках фестиваля TEKNOFEST жителям и гостям столицы предоставится возможность наблюдать за великолепным авиашоу в исполнении азербайджанских и турецких пилотов. Более 10 команд истребителей Solo Turk, Turk Yıldızları, Hürkuş и Военно-воздушных сил Азербайджана продемонстрируют свои высокопрофессиональные способности. Здесь также будут представлены передовые БПЛА Bayraktar, а также беспилотники национального производства İtiqovan и беспилотные истребители.

Одном словом, "TEKNOFEST Azerbajian" - это фестиваль, который не простительно пропустить.

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Следует отметить, что TEKNOFEST в Баку проводится Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики. В то же время продакшн-офис TEKNOFEST работает в Баку. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.