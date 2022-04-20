Складной флагман Samsung оснастят камерой на 108 Мп

Samsung оснастит складной смартфон Galaxy Z Fold 4 камерами текущего флагмана Galaxy S22 Ultra, сообщает портал Android Headlines со ссылкой на инсайдеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам корейского инсайдера Кима Дохена, Galaxy Z Fold 4 получит основную камеру на 108 Мп. Это может быть тот же 1/1,33-дюймовый сенсор, используемый в Galaxy S22 Ultra.

Другие источники также приписывают задним камерам складного гаджета Samsung еще и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, как в S22 Ultra. При этом Galaxy Z Fold 4 не получит перископную камеру, как зимний флагман компании. По слухам, вместо этого в новинке будет использоваться 10-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом, как в базовом Galaxy S22.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold 4 представят во второй половине 2022 года вместе с другим складным смартфоном Galaxy Z Flip 4.