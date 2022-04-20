На Международном фестивале TEKNOFEST в Баку представят проект "умной" обуви

На Международном фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Баку представят проект "умной" обуви для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сказала в среду в интервью Trend руководитель азербайджанской команды "Гамбит" Вафа Оджагвердиева, передает Day.Az.

По ее словам, эта обувь будет оснащена специальными сенсорами и детекторами, которые посредством вибрации будут передавать информацию о препятствиях.

"Люди со слабым зрением с легкостью смогут получать информацию о каких-либо барьерах, с которыми они могут столкнуться в процессе движения", - сказала Оджагвердиева.

В свою очередь, по словам капитана команды "Гамбит" Атиллы Мамедова, для выполнения функции, для которой предназначена эта обувь, необходима электроэнергия.

"Для того, чтобы "умная" обувь могла выполнять свою функцию, она будет оснащена соответствующим устройством по генерации энергии", - сказал он.

Капитан команды выразил уверенность, что "Гамбит" сможет достичь высоких показателей на фестивале авиации, космоса и технологий TEKNOFEST и займет первое место среди участников.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.