SpaceX провела испытания Falcon9

На американском космодроме на мысе Канаверал во Флориде в среду проведены финальные статические огневые испытания двигателей тяжёлой ракеты Falcon 9, которая должна вывести на орбиту пилотируемый корабль Crew Dragon-4.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания разработчик SpaceX.

Запуск космического корабля Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить 23 апреля со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В состав экипажа миссии, которая рассчитана на шесть месяцев, входят астронавты NASA Челл Линдгрен (командир экипажа), Роберт Хайнс (пилот), Джессика Уоткинс (бортинженер), а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) итальянка Саманта Кристофоретти.

Они сменят на МКС четырех астронавтов, которые находятся там с ноября прошлого года в рамках миссии Crew Dragon-3. В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт ESA немец Маттиас Маурер.

В настоящее время на МКС также работают прибывшие туда в марте космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Денис Матвеев.