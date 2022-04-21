Tesla рекордно увеличила квартальную выручку

Производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордной выручке в первом квартале 2022 года, несмотря на сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок и вынужденную приостановку работы завода в Шанхае из-за локдауна, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В январе-марте выручка компании выросла на 81% в годовом исчислении и составила $18,76 млрд.

Чистая прибыль составила $3,32 млрд, или $2,86 на акцию, по сравнению с $438 млн, или $0,39 на акцию, годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку Tesla на уровне $17,7 млрд, чистую прибыль - $2,2 млрд.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $3,22 на акцию с $0,93 на акцию при консенсус-прогнозе рынка в $2,26 на акцию.

Компания увеличила производство автомобилей в прошлом квартале на 69%, до 305,407 тыс. машин, поставки покупателям выросли на 68%, до рекордных 310,048 тыс. единиц.

В пресс-релизе Tesla отмечается, что проблемы в цепочках поставок сохраняются, и по-прежнему наблюдается дефицит полупроводниковых компонентов. Кроме того, недавняя вспышка COVID-19 в Китае вынудила компанию приостановить работу завода в Шанхае, и пока производство возобновлено лишь в ограниченном объеме.

Также Tesla отметила резкий рост цен на сырьевые товары за последнее время, из-за которого ей пришлось скорректировать цены на продукцию.

Предприятия автопроизводителя работают не в полную силу уже несколько кварталов подряд из-за проблем в цепочках поставок, и такая ситуация, вероятно, сохранится до конца 2022 года, говорится в пресс-релизе. "При этом у нас достаточно ликвидности, чтобы финансировать планы разработки продукции, долгосрочное расширение мощностей и другие расходы", - отмечают в компании.

Акции Tesla подорожали на 5,6% на дополнительных торгах в среду после публикации отчетности. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,5%.