https://news.day.az/hitech/1455236.html В Бюро обязательного страхования Азербайджана опровергли взлом инфосистем
В Бюро обязательного страхования Азербайджана опровергли взлом инфосистем
Информационные системы Бюро обязательного страхования Азербайджана продолжают работать в штатном режиме. Об этом сказали в четверг Day.Az в бюро.
Также в бюро регулярно принимаются меры по совершенствованию информационных систем.
"Проводится расследование в отношении появившейся в Сети информации о якобы взломе базы данных Бюро обязательного страхования Азербайджана. Дополнительная информация о его результатах будет предоставлена позднее", - сказали в бюро.
Отметим, что ранее в Сети появилась информация о якобы взломе базы данных по автомобилям и их владельцам в Азербайджане, в том числе правительственным автомобилям.
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