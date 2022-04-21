В Бюро обязательного страхования Азербайджана опровергли взлом инфосистем

Информационные системы Бюро обязательного страхования Азербайджана продолжают работать в штатном режиме. Об этом сказали в четверг Day.Az в бюро.

Также в бюро регулярно принимаются меры по совершенствованию информационных систем.

"Проводится расследование в отношении появившейся в Сети информации о якобы взломе базы данных Бюро обязательного страхования Азербайджана. Дополнительная информация о его результатах будет предоставлена позднее", - сказали в бюро.

Отметим, что ранее в Сети появилась информация о якобы взломе базы данных по автомобилям и их владельцам в Азербайджане, в том числе правительственным автомобилям.