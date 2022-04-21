Пользователи Apple потребовали обновить популярное приложение

Режиссеры опубликовали открытое письмо в сервисе GoPetition к главе компании Apple Тиму Куку с требованием обновить видеоредактор Final Cut Pro. Они указали, что продолжат пользоваться популярным приложением только при условии улучшения его функционала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Более 100 профессионалов кино- и телеиндустрии попросили руководителя IT-гиганта представить функции, которые сделают программу жизнеспособной для дальнейшего использования.

"Мы также считаем невероятным, что некоторые из нас до сих пор не могут выбрать его для своей работы, в том числе при производстве контента для вашего собственного сервиса Apple TV+", - говорится в письме.

Кука также попросили разрешить сертификацию и поддержку интеграции сторонних продуктов в Final Cut Pro. Apple крайне осторожно относится к тому, чтобы какой-либо сервис или компания имели доступ к ее программам и гаджетам.