Европейским iPhone предрекли смену разъема для зарядки

Комитет Европейского парламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей одобрил введение в странах ЕС универсального разъема для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов, передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Одно универсальное зарядное устройство для мобильных телефонов и других электронных устройств принесет пользу всем", - уверен член Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Парламентарий отметил, что мера призвана снизить количество отходов. По его оценкам, ежегодно в странах Европы скапливается более 10 тыс. тонн электронных отходов в виде проводов из-за разных портов для зарядки. Законопроект о единой зарядке будет вынесен на голосование в мае.

В Евросоюзе хотят, чтобы стандартом стал порт USB Type-C. Это грозит проблемами для компании Apple, ведь смартфоны iPhone используют кабели с разъемом Lightning. Американский IT-гигант наиболее активно выступает против введения стандарта, из-за которого придется менять конструкцию устройства.