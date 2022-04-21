Илон Маск собрался запустить роботакси

Tesla собирается запускать сервис беспилотных такси на базе собственных электрокаров. Об этом сообщает издание TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам Tesla за первый квартал 2022 года, глава компании Илон Маск анонсировал запуск роботакси. По словам Маска, в сервисе будут работать полностью автоматизированные электрокары Tesla без руля и педалей. Запуск запланирован на 2024 год.

"Я думаю, что это может быть очень мощный продукт, и мы стремимся выйти на массовое производство в 2024 году", - заявил предприниматель. Маск не стал уточнять подробности будущего автомобиля для полностью автономного передвижения. "Я думаю, что роботакси действительно станет мощным драйвером роста Tesla", - подчеркнул руководитель компании.

Журналисты напомнили, что ранее Маск говорил о том, что электромобили Tesla недоступны большей части автолюбителей из-за высокой стоимости. "Надеюсь, что поездка на роботакси будет стоить меньше, чем билет на автобус или метро", - отметил предприниматель. По словам специалистов, корпорации Маска - чтобы соответствовать планам руководителя - придется за два года разработать, протестировать, запустить в массовое производство свою версию беспилотного автомобиля.