https://news.day.az/hitech/1455345.html Автобренд Datsun прекратил свое существование
Автобренд Datsun прекратил свое существование
Японский автомобильный бренд Datsun, принадлежащий компании Nissan, прекратил свое существование, сообщает Patrika.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 год. В 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе СНГ, Индии и Индонезии.
В конце 2018 года автомобили Datsun прекратили продавать в Индонезии, а в 2019-м производство моделей марки полностью остановили в России. До последнего времени в Индии выпускали небольшие хетчбэки redi-Go. Но модель не пользовалась спросом.
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