Создана нейросеть, которая может менять время суток на фото

Инженеры Университетского колледжа Лондона создали нейросеть под названием OutCast, которая меняет освещение на фотографии в зависимости от времени суток - об этом сообщается на официальном сайте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ИИ определяет источник света и объекты, которые отбрасывают тень. Чтобы поменять освещение, пользователю нужно переместить ползунок, который в реальном времени регулирует положение солнца на снимке. При изменении освещения, OutCast учитывает не только положение солнца, но и тень от облаков.

На странице проекта желающие могут протестировать технологию на нескольких подготовленных изображениях. О том, сделают ли нейросеть общедоступной, пока неизвестно.