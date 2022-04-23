Создана нейросеть, которая может менять время суток на фото
Инженеры Университетского колледжа Лондона создали нейросеть под названием OutCast, которая меняет освещение на фотографии в зависимости от времени суток - об этом сообщается на официальном сайте проекта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
ИИ определяет источник света и объекты, которые отбрасывают тень. Чтобы поменять освещение, пользователю нужно переместить ползунок, который в реальном времени регулирует положение солнца на снимке. При изменении освещения, OutCast учитывает не только положение солнца, но и тень от облаков.
На странице проекта желающие могут протестировать технологию на нескольких подготовленных изображениях. О том, сделают ли нейросеть общедоступной, пока неизвестно.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре