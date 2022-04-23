https://news.day.az/hitech/1455414.html Apple изменит внешний вид iPhone
Apple изменит внешний вид iPhone
iPhone 14 Pro получит более округлую форму, об этом сообщает портал MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Apple была вынуждена изменить углы корпуса iPhone 14 Pro из-за задней камеры, которая будет значительно больше по сравнению с другими моделями. Pro-версия iPhone также получит переработанный дисплей без "челки" для фронтальной камеры и с более тонкими рамками.
Сообщается, что базовый iPhone 14 не будет иметь закругленные углы. По данным портала, округлый дизайн станет еще одним дифференцирующим фактором между стандартными и Pro-моделями смартфонов Apple.
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