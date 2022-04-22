Почему Mac?

Apple MacBook Air M1: быстрый, легкий, революционный.

В 2020 году Apple начала ставить в компьютеры собственные чипы, основанные на платформе самых производительных процессоров в мире ARM. Журналисты и техноблогеры отмечали, что ноутбуки с процессором M1 работают быстрее и дольше, чем аналоги на Intel, а проблем с совместимостью приложений на свежей платформе практически нет.

Инженерам Apple удалось сделать процессор, который не только быстрее большинства аналогичных решений от Intel и AMD, но и потребляет существенно меньше энергии. Главное преимущество нового MacBook Air перед любыми другими ультрабуками с чипами x86 - недоступные ранее показатели автономности, бесшумная работа и высокий уровень производительности.

Идеальный экран

Дисплеи MacBook всегда были одними из лучших на рынке и использовались профессионалами для обработки фотографий. Этот раз не стал исключением.

Модель получила Retina-дисплей, главная особенность которого - сверхвысокая плотность пикселей, настолько, что пиксели остаются незаметными для человеческого глаза, а это значительно уменьшает нагрузку на зрение и предотвращает усталость глаз от работы или просмотра видео. Экраны Retina обеспечивают сверхвысокое разрешение и четкость изображения.

Технология True Tone регулирует цветовую температуру дисплея в зависимости от освещённости, обеспечивая естественную передачу цветов и также снижает нагрузку на глаза.

Готов к работе прямо из коробки

Настройка MacBook Air на чипе М1 занимает всего несколько минут. На нём уже установлена новейшая ОС, которая включает большое количество приложений для решения повседневных и бизнес задач. С каждым Mac поставляется пакет офисных приложений, который совместим с MS Office, приложения для работы с фото, видео и музыкой.

Знакомы с iPhone - знакомы с MacBook Air

Большинство программ, которые установлены на Mac, есть в iPhone. А это означает, что если вы уже знакомы с интерфейсом iPhone и принципами работы в приложениях, то с легкостью адаптируетесь на macOS. А если понадобится больше программ, то их можно загрузить из Mac App Store или официальных сайтов разработчиков, таких как Adobe или Microsoft.

Совместимость с MicroSoft Office

Вероятнее всего вы привыкли работать в Word, PowerPoint и Excel. В таком случае вы сможете продолжить использовать их и на MacBook Air с чипом М1. Файлы созданные на Mac, совместимы с Windows. Большинство популярных приложений доступны для MacBook.

Чтобы подключать ноутбук к телевизору и перекидывать информацию с флешек, можно купить специальный переходник с USB или HDMI. Можно приобрести фирменный адаптер, либо более дешевые аналоги.

Разблокировка одним касанием

Технология Touch ID, которая превращает отпечаток пальца в пароль, встроена во все ноутбуки Mac. Она защищает личную информацию и открывает доступ к ней только авторизованным пользователям. Для разблокировки вашего MacBook Air достаточно приложить палец к датчику. Точно так же можно мгновенно открыть защищённые паролем документы, заметки и системные настройки.

MacBook Air c чипом M1 - самый безопасный из всех компьютеров нашего времени

Из-за конструктивных особенностей MacBook и благодаря тому, что при разработке операционной системы уделяется много времени и сил безопасности данных, система Mac OS становится все более и более закрытой и защищенной. В области безопасности архитектура компьютера на Apple Silicon существенно превосходит архитектуру на Intel. В Mac OS предусмотрено несколько мощных утилит, которые защищают компьютер прямо из коробки. При скачивании приложения из интернета система проверяет его наличие в списке известных вредоносных приложений с помощью функции XProtect. Этот процесс идет в фоновом режиме незаметно для пользователя, не требует запуска вручную и не отражается на быстродействии компьютера.

Придётся постараться, чтобы разрядить

Apple обещает фантастические время работы без подзарядки при просмотре видео и использования браузера.

В среднем при активном использования MacBook Air на M1 работает примерно 10 часов и это типичный рабочий день - яркость экрана на максимум, работа в Google Docs, просмотр видео на YouTube, редактирование видео, обработка снимков в Photoshop, музыка через наушники, мессенджеры, почта и поиск информации через браузер.

Большинство ультрабуков на Windows выдерживают в таком режиме всего 5-6 часов.

Благодаря такой выдающейся автономности MacBook Air с чипом М1, можно не брать с собой на работу блок питания.

Стоимость

Цена по сравнению с прошлыми поколениями не изменилась. При бюджете плюс-минус 2500 манат ничего даже близко похожего от конкурентов с подобной производительностью, габаритами и автономностью сейчас нет. После работы на M1 любые другие ультрабуки с интегрированной графикой на Windows ощущаются как устройства из далёкого прошлого.

И если вы задумывались над приобретением MacBook Air, то сейчас, пожалуй, лучший момент для этого,

c 18 апреля по 1 мая цена на устройство будет снижена на 240 манат и составит 2249 манат.

Мы собрали для вас ссылки на магазины официальных реселлеров Apple, где можно сделать покупку на самых выгодных условиях:

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