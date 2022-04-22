В Сети появились фотографии новой зарядки для iPhone

В Сети появились, как утверждают инсайдеры, первые изображения нового зарядного устройства для iPhone, MacBook и другой техники Apple мощностью 35 ватт. Впервые снимки появились в китайской соцсети Weibo у пользователя под ником WHYLAB. Сейчас изображения быстро расходятся в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На фото видны упаковки зарядных устройств с вилками стандартов разных стран. Надпись на коробках гласит, что устройство обладает мощностью 35 ватт и двумя выходами с разъемами типа USB-C. Таким образом, появляется возможность заряжать от одного блока питания сразу два устройства.

Также на одном из фото видно, что помимо зарядного устройства в коробе находится как минимум один кабель с коннекторами типа USB-С и Lightning.

Информация о том, что Apple готовится представить новое зарядное устройство, последний раз появлялась в СМИ в начале апреля. Тогда журналисты обнаружили и успели заскриншотить на сайте Apple упоминание этого гаджета в случайно опубликованных файлах, которые потом были удалены.