Назван самый опасный мобильный вид транспорта

Самым опасным видом мобильного транспорта оказался велосипед. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК при изучении статистики выплат по травмам, пишет "Российская газета", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным компании, от велосипедистов поступает 70 процентов обращений, связанных с различными травмами в результате падений. Причиной большого числа подобных страховых случаев специалисты назвали вес транспорта и его способность к быстрому передвижению - падать приходится с большей высоты и на большей скорости.

Второе место по опасности заняли самокаты - доля подобных обращений составила 27 процентов. Самыми безвредными, по мнению аналитиков, оказались ролики - от катающихся на них поступило лишь три процента запросов на возмещение ущерба.

При этом чаще всего травмы от катания на велосипедах, самокатах и роликах получают мужчины - они обращались по таким страховым случаям на 73 процента чаще, чем женщины. Однако в целом самой травматичной долей населения считаются несовершеннолетние - с ними, по оценкам специалистов, связано 70 процентов происшествий. Другой уязвимой для повреждений группой оказались тридцатилетние - от них поступает 20 процентов обращений.

Самым опасным месяцем для катания на мобильном транспорте аналитики назвали июнь - почти 27 процентов обращений в весенне-летний сезон случаются в этот период. На втором месте - май (23 процента), на третьем - июль (20 процентов). Меньше всего шансов получить травму в марте, когда фиксируют лишь три процента таких страховых случаев.