Обнаружена уязвимость, позволяющая хакерам взломать миллионы Android-смартфонов

Большинству Android-смартфонов, работающих на процессорах Snapdragon и MediaTek, угрожает взлом из-за новой уязвимости. Об этом в своем новом отчете заявила специализирующаяся на информационной безопасности компания Check Point, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уязвимость обнаружилась в кодеке, отвечающем за воспроизведении аудиформата Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Он был разработан компанией Apple в 2004 году. С тех пор американский IT-гигант многократно обновлял версию кодека для собственных устройств, но с 2011 года не трогал вариант на основе открытого кода, которым пользовались остальные производители. В числе остальных оказались такие компании, как Qualcomm и MediaTek, которые являются основными производителями процессоров для Android-смартфонов.

Используя обнаруженную уязвимость, злоумышленники могут перехватить управление над смартфоном, отправив жертве зараженный аудиофайл. После открытия этого файла хакер получает возможность устанавливать на смартфон жертвы другое вредоносное ПО, получать изображение с камеры и просматривать медиатеку.

Check Point отметила, что данная уязвимость была обнаружена еще в прошлом году. Производители процессоров сразу же были уведомлены о ней. В декабре 2021 года Qualcomm и MediaTek отправили в Google патч безопасности, который впоследствии был разослан всем производителям смартфонов.

Для уверенности в безопасности своих Android-устройств специалисты рекомендовали убедиться в том, что последний раз они обновлялись не позднее декабря 2021 года.