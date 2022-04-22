В WhatsApp расширили возможности групповых звонков

Разработчики WhatsApp выпустили обновление мессенджера на iPhone с поддержкой звонков на 32 человека и обновленным интерфейсом, сообщает портал Gizmochina. Раньше пользователи WhatsApp могли пользоваться групповыми звонками, вмещающими до восьми участников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в обновленном интерфейсе групповых вызовов теперь подсвечиваются говорящие пользователи, а рядом с их профилем появились "звуковые волны". В последней версии WhatsApp также был переработан дизайн голосовых сообщений, экранов данных контактов и групп. Кроме того, пользователи получили доступ к избранным медиафайлам в галерее.

Новая версия мессенджера уже доступна в App Store для загрузки. Ожидается, что пользователи Android также получат аналогичное обновление.