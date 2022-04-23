Microsoft изобрела перчатку для виртуальной реальности

Microsoft запатентовала перчатку виртуальной реальности. Об этом сообщает издание PatentlyApple, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты издания нашли патент в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно документу, перчатки будут обеспечивать физическую обратную тактильную связь при поднятии виртуальных объектов. Инженеры Microsoft предложили размещать специальный силовой механизм на тыльной стороне перчатки, оснастив его датчиками и компактным моторами.

В случае контакта с объектом в VR сенсоры подадут сигнал на моторчики, которые будут имитировать прикосновение с предметом. Согласно патенту, изобретенное устройство предназначено для использования в профессиональной среде и видеоиграх.

Журналисты отметили, что VR-перчатки можно будет использовать в играх виртуальной реальности на Xbox, однако о планах Microsoft в этом направлении ничего не известно. Авторы напомнили, что в 2020 году американская компания представила PIVOT - концепт перчатки, которая имитировала тактильные ощущения захвата, ловли или бросания объекта в виртуальном пространстве.

В материале говорится, что на рынке уже есть перчатки виртуальной реальности, однако их стоимость очень высока. Так, для приобретения доступны перчатки SenseGlove Nova, которые могут работать с VR-гарнитурами. Стоимость пары составляет 3999 евро.