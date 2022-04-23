Android-смартфоны научились взламывать через музыку

Устройство на базе Android научились взламывать с помощью аудиокодека. Об этом сообщает издание BleepingComputer, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на отчет исследовательской фирмы Check Point Research, согласно которому некоторые Android-смартфоны оказались уязвимы для удаленного взлома. Злоумышленники пользовались ошибкой в кодеке Apple Lossless Audio Codec (ALAC), который предназначен для сжатия музыкальных медиафайлов без потерь. Она позволяла запускать удаленный вредоносный код на смартфонах, работающих на базе процессоров Qualcomm и MediaTek.

Судя по информации CPR, найденная уязвимость давала злоумышленнику возможность выполнить код на целевом устройстве, отправив вредоносный аудиофайл и обманом заставив пользователя открыть его. Данный вид хакерской атаки получил название ALHACK. С его помощью можно изменить настройки телефона и получить доступ к микрофону и камере девайса.

Уязвимость была устранена инженерами MediaTek и Qualcomm в декабре 2021 года. "Мы рекомендуем конечным пользователям обновлять свои устройства по мере появления апдейтов безопасности", - подчеркнули специалисты CPR.