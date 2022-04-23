Mazda с роторно-поршневым двигателем появится в 2023 году

Подзаряжаемая гибридная версия кроссовера Mazda MX-30 c роторным двигателем вернется на рынок к концу нынешнего финансового года (заканчивается в марте 2023 года). Об этом сообщает Automotive News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, роторный бензиновый мотор будет использоваться для подзарядки тяговой батареи, а приводить в движение машину станет электродвигатель.

Модель MX-30 сейчас предлагается в США как полностью электрическая, однако пользуется крайне низким спросом из-за ограниченного запаса хода - всего 100 миль (160 км).

Роторно-поршневые двигатели были отличительной чертой некоторых спортивных моделей автомобилей Mazda, однако с завершением выпуска купе Mazda RX-8 в 2012 году их эпоха завершилась. Роторные двигатели в сравнении с поршневыми более компактны, обладают более высокими динамическими характеристиками и плавностью работы, однако имеют ряд существенных недостатков, включая небольшой ресурс.