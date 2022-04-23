В Азербайджане продолжается подготовка к фестивалю TEKNOFEST

Продолжается подготовка к Международному фестивалю авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, который впервые пройдет в Баку 26-29 мая при совместной организации Фонда технологической команды Турции (Фонд T3), министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерства промышленности и технологий Турции, передает Day.Az.

Как сообщил руководитель проекта TEKNOFEST Azərbaycan Мубариз Абдуллаев, подготовка к проведению фестиваля продолжается на протяжении шести месяцев, и в ней задействован персонал, состоящий из профессиональных дизайнеров, руководителей проекта и инженеров.

В рамках подготовки персонал занимается вопросами оформления фестиваля, организации развлекательных программ, встречи команд, которые прибудут из Турции, и другими работами.

Day.Az представляет видеосюжет о подготовке к Teknofest:

Отметим, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

Teknofest проводится в Баку министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис Teknofest. Полный штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

Информационное агентство Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.