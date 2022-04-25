Twitter решил изучить предложение Илона Маска

Twitter решила изучить предложение основателя Tesla и Space X Илона Маска о приобретении компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сейчас Twitter проводит оценку стоимости компании, чтобы оценить выгодность сделки с Маском, сообщает источник. По его информации, передумать руководство заставила сумма, которую предприниматель готов вложить в покупку всех акций - 46,5 миллиарда долларов. Если сделка не состоится, Twitter планирует в качестве дополнительного условия потребовать от миллиардера компенсации расходов. WSJ сообщает, что определиться с предложением Маска могут уже на грядущей неделе после публикации финансовой отчетности за первый квартал.

Ранее Маск назвал целью покупки социальной сети Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Ранее сообщалось, что половину средств на покупку Twitter Маску согласились предоставить банки. Например, Morgan Stanley готов дать 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. А вот крупнейшие частные инвестиционные группы давать деньги миллиардеру отказались.