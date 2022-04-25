В Telegram появилась новая функция

В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей.

Об этом сообщает сетевое издание "Код Дурова", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Конструктор позволяет ставить на аватар не только свои фотографии и готовые изображения скачанные из интернета, но и создавать картинки непосредственно в приложении. С помощью новой функции в качестве иллюстрации профиля можно поставить эмодзи, выбрать фон изображения или добавить текст в стиле стандартных заглушек, которые появляются в аккаунтах пользователей без аватара. Кроме того, вместо фото профиля теперь можно поставить стикер из любой коллекции, которая есть у пользователя.

Редактор аватаров находится в пункте настроек - "Изменить профиль". Новая опция, которая там появилась, называется "Кастомизация".