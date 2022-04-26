Apple планирует удалить из AppStore некоторые приложения и игры

Компания Apple разослала разработчикам письмо с уведомлением об удалении в ближайшее время тех приложений, которые давно не обновлялись. Согласно сообщению, которое опубликовали в Twitter разработчики, на такой шаг Apple идет в рамках инициативы "улучшения магазина приложений". Она призвана упростить поиск актуальных и необходимых пользователям продуктов, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Компания начала помечать программы, которые уже достаточно долго не обновлялись, и запланировала удалить их в течение 30 дней. За это время разработчики, желающие сохранить свое приложение в App Store, должны выпустить его обновленную версию.

Многие высказали недовольство решением Apple, поскольку теперь из App Store могут пропасть инди-игры, которые являются полностью законченным продуктом и не требуют никаких постоянных обновлений.