Nissan создает систему ухода от препятствий для беспилотных автомобилей

Японская компания Nissan приступила к разработке комплексной автоматической системы, которая позволит автомобилю избегать столкновений с другими участниками движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оснащенный новой системой автомобиль сможет уходить от выехавшей навстречу машины, а также избегать наездов на неожиданно появившегося на дороге пешехода или велосипедиста. Для этого будут использоваться датчики, которые позволяют фиксировать все объекты вокруг автомобиля и замечать препятствия на расстоянии 300 метров.

Создание новой системы планируется закончить к середине нынешнего десятилетия, а к 2030 году такая опция будет входить в оснащение всех моделей Nissan, включая беспилотные автомобили.