Каждое третье производство пренебрегает кибербезопасностью сотрудников
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На каждом третьем промышленном предприятии по всему миру отключают продукты кибербезопасности, если они мешают производственным процессам. Об этом сообщается на официальном сайте ИБ-компании "Лаборатория Касперского", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При внедрении средств киберзащиты некоторые системы промышленной автоматизации и управления работают со сбоями. Часто это связано с устареванием внутреннего ПО компании.

"Чтобы избежать конфликтов совместимости, 65% компаний готовы вносить изменения в производственные процессы и системы автоматизации, а 59% - в настройки кибербезопасности. По мнению почти половины респондентов (44%), чтобы сохранять непрерывность производственных процессов, нужно сменить поставщика ИБ-продуктов", - говорится в исследовании компании.

Отключение системы безопасности увеличивает риски подвергнуться атаке кибервымогателей, в ходе которой в руки злоумышленников попадают все внутренние данные компании, включая личную информацию сотрудников.

Чтобы этого избежать, в "Лаборатории Касперского" советуют регулярно проводить тестирование систем на проникновение и киберинструктажи с сотрудниками.