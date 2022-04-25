Переговоры по продаже Twitter Илону Маску вышли на заключительный этап

Переговоры по продаже американской компании Twitter предпринимателю Илону Маску вышли на заключительный этап, стороны могут договориться о сделке уже в понедельник. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, компания занимается разработкой условий сделки. По словам источника, соглашение может быть достигнуто уже в понедельник, если переговоры "пройдут гладко".

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск является владельцем 9,2% акций Twitter. При этом 11 апреля он принял решение не входить в совет директоров компании. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило 300 млрд долларов. На данный момент, как отмечает агентство Блумберг, состояние Маска оценивается в $266 млрд.