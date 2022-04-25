В Международном фестивале TEKNOFEST в Баку примут участие 6 команд Центра современного образования STEAM

В нескольких соревнованиях международного фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST, который впервые пройдет в Азербайджане в мае 2022 года, примут участие учащиеся Центра современного образования STEAM имени Гейдара Алиева.

Об этом сказал Trend в понедельник руководитель Центра современного образования STEAM имени Гейдара Алиева Алескер Асадов, передает Day.Az.

По его словам, планируется, что проекты будут представлены четырьмя командами в рамках соревнования Baku Skills и двумя командами в категории Green Tech.

"В рамках конкурса GreenTech нашими командами будет представлен проект, который направлен на решение современными способами проблем по двум разным темам. Один из проектов наших учащихся - генерация альтернативной энергии из ветра. Подготовка к соревнованию проводится практически каждый день. Какой бы сложной и напряженной она ни была, это настолько интересно, что наши школьники не устают. Они считают, что проекты под названием gFUTURE найдут свое место в будущем", - сказал он.

Кроме того, в рамках соревнования Baku skills несколько команд готовятся к финалу.

"Если на предыдущем этапе задача заключалась в том, чтобы распечатать модель, то на этом этапе наши школьники разработали движущиеся модели. То есть любая часть или части прототипа двигаются по-разному. Например, автомобильная шина, протез руки", - сказал он.

По мнению Асадова, приближение будущего в эпоху развития "зеленой" энергетики, искусственного интеллекта, робототехники находится в руках молодых инженеров.

Отметим, что Центр оснащен 3D-принтерами последней модели, Arduiono, Robotics, лазерными станками с ЧПУ и многим другим оборудованием. Студенты STEAM неоднократно побеждали в инновационных олимпиадах, проводимых как в Азербайджане, так и за рубежом.

Напомним, что очередной Международный фестиваль авиации, космоса и технологий TEKNOFEST пройдет в Азербайджане 26-29 мая.

TEKNOFEST в Баку проводится министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. В то же время в Баку работает продакшн-офис TEKNOFEST. Штат офиса состоит из азербайджанских специалистов.

Мероприятие TEKNOFEST с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой общественности.

АМИ Trend, Day.Az, Milli.Az, Azernews, Eastweststream, Today.Az и Turkic.World являются официальными информационными партнерами TEKNOFEST.