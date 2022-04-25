Пользователям поисковика Google позволят отключить слежку за собой

Google изменила дизайн баннера, который предлагал пользователям принять все отслеживающие cookie-файлы, сообщает портал SecurityLab, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На него добавили кнопку "запретить все", которая дает возможность отказаться от всех cookie-файлов. Раньше пользователи могли видеть крупную кнопку "принять все" и графу "настроить файлы", в которой пользователь мог отключить ненужные пункты.

Однако такое расположение кнопок вынуждало пользователей принимать cookie-файлы в интересах рекламного бизнеса Google. За это компанию оштрафовали во Франции на €150 млн, и дали три месяца на исправление баннера.

В Google заявили, что пока обновление доступно только для французских пользователей, в будущем компания будет распространять опыт на остальные страны Европы.

Cookie-файлы собирают информацию о пользователе, в них можно записать во сколько, откуда и с какого устройства человек заходил на страницу, какими товарами интересовался и прочие данные. Некоторые содержат информацию, записанную в формах заказов, а также логины от личных кабинетов.