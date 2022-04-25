Илон Маск приобретает Twitter

Американский предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за $44 млрд. Как передает Day.Az, о заключении сделки говорится в распространенном в понедельник порталом PR Newswire пресс-релизе Twitter.

"Twitter, Inc. сегодня объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении компанией, полностью принадлежащей Илону Маску, за $54,2 за акцию наличными в рамках сделки на сумму около $44 млрд", - говорится в пресс-релизе. Как сообщает портал, после завершения сделки Twitter станет непубличной компанией.