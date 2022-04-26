В Telegram добавят новую функцию

В Telegram будет добавлена новостная лента. Как передает Day.Az, об этом стало известно каналу Telegram Info.

В ней будут собраны сообщения из всех новостных каналов, на которые подписан пользователь. Нововведение было замечено в коде мессенджера для iOS, который опубликован на GitHub. Сообщается, что функция станет доступна пользователям в грядущем обновлении мессенджера. Будет ли аналогичная функция доступна в версиях мессенджера для Android и ПК - неизвестно.

В бета-версии клиента Telegram для macOS появился конструктор аватаров, который позволяет пользователям разнообразить оформления своих профилей.

Она позволяет в качестве иллюстрации профиля установить эмодзи, выбрать фон изображения или добавить текст. Кроме того, вместо фото профиля теперь можно поставить стикер из любой коллекции, которая есть у пользователя.

Редактор аватаров находится в пункте настроек - "Изменить профиль". Новая опция, которая там появилась, называется "Кастомизация".