Ветряные турбины начнут печатать на 3D-принтере

Компания General Electric (GE) начнет печатать компоненты ветряных турбин с помощью гигантского 3D-принтера. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты подразделения GE Renewable Energy заявили, что планируют создавать некоторые компоненты промышленных ветрогенераторов с помощью 3D-печати. Для этого компания будет использовать 3D-принтер размером с трехэтажное здание, расположенный в Бергене, штат Нью-Йорк. Партнеры GE из компании Cobod отметили, что подобный принтер является самым большим в своем роде.

Выработка гигантского 3D-принтера составляет более 10 тонн в час. В GE рассказали, что намерены создавать с его помощью основы для ветряных турбин. Уточняется, что запланированные объекты будут иметь высоту до 260 метров, диаметр ротора составит 220 метров, размер лопасти - 107 метров. Это позволит компании значительно сэкономить на возведении ветряных турбин.

В корпорации подчеркнули, что проект GE был поддержан грантом Министерства энергетики США. Первое применение технологии запланировано в ближайшие пять лет. Журналисты отметили, что не только американские компании стараются оптимизировать производство оборудования для добычи возобновляемой энергии, но и, например, шведская Modvion. В 2020 году она представила 30-метровый ветрогенератор на основе клееной древесины.